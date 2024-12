Ilrestodelcarlino.it - Affonda un peschereccio ormeggiato nel porto di Civitanova, interviene la Guardia costiera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 7 dicembre 2024 – Questa mattina laè intervenuta in seguito all'mento di unneldi. Questo ha iniziato ad imbarcare acqua. Per fortuna non erano presenti persone a bordo. Non ci sono stati feriti. Immediatamente il personale della, insieme ai vigili del fuoco, ha avviato le operazioni di contenimento e bonifica, utilizzando motopompe per togliere l’acqua imbarcata. Nonostante gli sforzi, la quantità di acqua accumulata è risultata tale da non consentire il recupero dell'imbarcazione, che alla fine èta. Al momento sono in corso le operazioni per la gestione dell'eventuale rischio di inquinamento marino e le autorità competenti sono al lavoro per monitorare la situazione e ridurre al minimo l'impatto dell'incidente.