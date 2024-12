Anteprima24.it - XFactor a Napoli, grande successo per la finalissima

Tempo di lettura: 2 minutiper la finale diin Piazza del Plebiscito a. Condotta da Giorgia, la trasmissione – che ha incoronato la meravigliosa voce di Mimì – si è svolta per la prima volta in assoluto all’aperto, non in uno studio televisivo, e dinanzi ad un pubblico di 16mila persone, oltre agli spettatori Sky e TV8 che hanno fatto registrare ascolti da record. Il totale share tra i due canali, infatti, è stato dell’8,6%, con 4.717.000 contatti unici. Il live è stato aperto dal super ospite Robbie Williams, poi l’arrivo del ‘padrone di casa’ Gigi D’Alessio ha coinvolto tutti. Il cantautore partenopeo si è anche esibito in un emozionante duetto con la cantautrice romana sulle note di ‘Napule È‘ per omaggiare ilPino Daniele.In piazza non poteva mancare il sindaco di, Gaetano Manfredi: “Bellissimo vedere ancora una volta Piazza del Plebiscito diventare un palcoscenico straordinario.