Volo di due metri dalla scala. Dieci giorno dopo l’incidente il giardiniere si è arreso

È mortogiorniessere caduto da un albero mentre era al lavoro a Lugano, in Canton Ticino, uncomasco cinquantenne. La vittima è Fabiano Monga, di San Nazzaro Val Cavargna, sposato e padre di due figli. L’uomo lo scorso 25 novembre era al lavoro nel giardino di una villa a Bosco Luganese: per potare un albero era salito su unaquando è caduto da un’altezza di un paio di. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi per le ferite riportate al capo in seguito all’urto. SoccorsoCroce Verde di Lugano e trasportato all’ospedale cittadino l’operaio non si è mai ripreso e ieri è morto. Toccherà alla polizia cantonale determinare le cause dele stabilire se sono state rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza. Nel primo semestre del 2024, rispetto al periodo gennaio-giugno 2023 nella sola provincia di Como si sono registrati 235 infortuni in più.