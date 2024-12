Dilei.it - Vladimir Luxuria investita sulle strisce: “Devo avere un angelo in cielo che mi protegge”

Roma, Pigneto, giovedì sera.attraversa Via L’Aquilapedonali quando un motorino, ignorando la fila di auto ferme e la doppia striscia continua, la investe. La notizia arriva dalla stessa attivista, che ha raccontato tutto in un video-denuncia sui social, trasformando un momento di paura in una riflessione sulla sicurezza stradale.racconta la scena: un motorino e la corsa folle“Stavo attraversando la strada su via L’Aquila,pedonali e a un certo punto un motorino ha sorpassato, sulla doppia striscia continua, tutte le auto in coda e mi hapedonali”, ha raccontatonel video pubblicato sui social. “Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e quindi non mi sono fatta niente. Però mi sono molto arrabbiata.