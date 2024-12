Anteprima24.it - VIDEO / L’attaccante Rocco Costantino a Punto C: “Casertana? I matrimoni si fanno in due…”

Tempo di lettura: < 1 minuto?Nel corso del consueto appuntamento diC, il programma che va in onda tutti i giovedì pomeriggio sui canali social di Anteprima24, è intervenuto, attaccante in forza alla Lucchese ma di proprietà del Catania.Quest’estate,è stato molto vicino a vestire la maglia della: la squadra rossoblù è tuttora in cerca di un attaccante, viste le cattive prestazioni di Asencio, Satriano e Iuliano, e non è da escludere un ritorno sudurante il mercato di riparazione.Durante la trasmissione,ha ammesso di aver parlato spesso con Iori e Trevisan: “Sono grato ad entrambi per la stima che mi hanno dato durante quest’estate ma isiin due e l’affare non si è concretizzato. Attualmente voglio dare tutto per la Lucchese, voglio fare meglio e voglio contribuire alla risalita in classifica della mia squadra“.