Uisp Jesi / Rinnovato il Consiglio Direttivo, Squadroni riconfermato presidente

Durante la relazione del, si sono succeduti nella presentazione delle attività Ilaria Burattini, Pietro Carbone, e Luigi Centanni, 6 dicembre – 2024 – Stefanoguiderà il Comitato Territorialeanche per i prossimi quattro anni.Il congresso territoriale tenutosi sabato 30 novembre a Villa Borgognoni a, ha scelto di proseguire il percorso avviato nel 2020 confermando la fiducia ae rinnovando, in parte, il.La riconferma di, unico candidato alla presidenza, è arrivata per acclamazione cosi come l’approvazione della composizione dell’organo che affiancherà ilnella gestione di un Ente che conta oltre 6.000 associati e circa 60 associazioni e gruppi sportivi affiliati, provenienti da tutta la Vallesina.