Sweet Release | Justin Adams e Mauro Durante aprono la seconda edizione di Maratona Live

Firenze, 6 dicembre 2024 - Corde e tamburi di pace. Sono canti di dolce liberazione le melodie che uniscono il talento di due grandi personalità musicali in una nuova e inedita fusione: parliamo del britannico- infanzia a contatto con i suoni del mondo islamico, adolescenza nel Regno Unito formata tra l'energia grezza del punk e il dub, maturità in sodalizio con Led Zeppelin, Sinead O' Connor e Rachid Taha - e dell'italianissimo, violinista, compositore e percussionista che alla guida del Canzoniere Grecanico Salentino - fondato nel 1975 dalla sua famiglia - ha reinventato con il suo stile visionario la pizzica, esportando la taranta come la forma di world music nazionale più diffusa allo mondiale. Dopo l'album pluripremiato e celebrato dalla critica "Still moving" e tre anni di tournée a giro per il mondo, il loro viaggio artistico si rinnova con "" - pubblicato lo scorso 18 ottobre per l'etichetta Ponderosa Music Records - e fa tappa finalmente al PARC di Firenze, in occasione dell'apertura delladella "", la tre giorni di concerti nel segno della contaminazione musicale firmata da Toscana Produzione Musica per la direzione di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa.