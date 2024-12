Lanazione.it - Sviluppo rurale . Un milione di euro per l’Appennino

Undia disposizione del Gal e l’assemblea dà il via libera al Piano did’area, che comprende la Strategia nazionale aree interne. "Il Consiglio di amministrazione del Gal e la successiva assemblea dei soci – si legge nella nota della società – hanno dato ufficialmente il via al processo di elaborazione del Piano did’area. Importante novità rispetto alla precedente programmazione è l’affidamento ai Gal della gestione dei fondi Feasr (Fondopeo per lo) destinati alla Strategia nazionale aree interne". Nell’occasione è stato presentato il calendario delle azioni, a iniziare dalla serie di incontri di concertazione con la cabina di regia dell’area Garfagnana, Lunigiana, Media valle del Serchio e Appennino pistoiese. Incontri aperti alla cittadinanza e imprese, aree su cui saranno spalmati gli investimenti.