Sport.quotidiano.net - Suzuki apre alla MotoGp: "Un giorno torneremo in pista"

Bologna, 6 dicembre 2024 – Ktm in crisi, ma chissà chenon possa tornare. Periodo agitato in. La casa austriaca è alle prese con enormi debiti e stipendi ancora non saldati ai dipendenti, piano di insolvenza, necessità di un aiuto finanziario, forse Red Bull, e gli occhi del Governo molto attenti, il tutto con un monte debitorio da quasi 3 miliardi di euro. Dall’altro,, che si sta riorganizzando etimidamente a un ritorno alle gare. Il rischio per il Motomondiale è perdere il quinto costruttore, così i giapponesi potrebbero diventare un aiuto importante. Il presidente Toshihironon si nasconde.: “” La situazione in casa Ktm è drammatica, con anche il rischio di non riuscire a schierare le quattro moto in griglia previste per il 2025. Il contratto con Dorna scade nel 2026, ma i debiti finanziari sono ingenti e per ora è stato bloccato lo sviluppo delle quattro Ktm che dovrebbero essere inda febbraio, con enorme preoccupazione per Enea Bastianini, fresco di passaggio da Ducati.