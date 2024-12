Signorini ce l’ha fatta Grande Fratello entra la super attrice italiana | che colpo

Leggi su Caffeinamagazine.it

, Alfonsorilancia:l’. Non è ancora chiaro quando, ma sembra non esserci dubbi. Come riporta Davide Maggio, infatti, entrerà molto presto. Insomma, di chiudere in anticipo il GF non ha proprio voglia. Intanto la tensione sale dentro e fuori la casa. Come riportato in anteprima dall’influencer Deianira Marzano, le famiglie di due concorrenti delavrebbero avuto non pochi problemi.>>“Si torna indietro”., altrodi scena: la decisione di Mediaset sul programmaI gieffini in questione non sanno ancora niente, non essendo stati informati dell’accaduto, ma la situazione sarebbe più seria del previsto. E chi lo sa che adre non saranno anche i parenti di questi due misteriosi gieffini., Alfonsirilancia:Eva GrimaldiDi sicuro entrerà Eva Grimaldi, ex GF vip 6 pronta a farsi valere.