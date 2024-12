Tpi.it - Scomparsa Emanuela Orlandi, spunta un supertestimone: si riapre la pista del volo dei servizi segreti a Londra

Leggi su Tpi.it

unSilabritannica sulladi: a rilanciare l’ipotesi di un viaggio organizzato daiitaliani per condurre la ragazza aè unintercettato da Far West, il programma di Rai 3 in onda nella serata di venerdì 6 dicembre.Ad avanzare l’ipotesi di un trasferimento adella ragazza era già stato il fratello di, Pietro, che in più di un’occasione aveva rilanciato la tesi affermando anche di conoscere il nome del carceriere della giovane nella capitale britannica.Ora, l’inviato della trasmissione condotta da Salvo Sottile, Tommaso Mattei, si è recato aper verificare gli indirizzi e i luoghi che portano allainglese, intervistando anche l’ex arcivescovo di Canterbury George Carey.