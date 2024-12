Tpi.it - Sanremo via dalla Rai? Da Mediaset alla Warner con il ritorno di Amadeus: cosa può succedere adesso dopo la sentenza del Tar

viapuòladel TarUnadel Tar della Liguria ha stabilito che l’affidamento direttoda parte del comune didell’organizzazione del Festival è illegittima.Se l’edizione 2025, così come stabilito dal Tar è salva dal momento che, così come dichiarano i giudici, “risulterebbe evidentemente sproporzionato e irragionevole incidere sull’edizione del Festival già svolta e sull’edizione che si svolgerà tra pochi mesi”, non è ancora chiaro quello che potrebbe accadere a partire dal 2026.La, infatti, ha stabilito che per il futuro il Comune didovrà procedere mediante pubblica gara, aperta agli operatori del settore interessati.Il Festival dirischia quindi di allontanarsi? Tecnicamente sì anche se l’ipotesi più probabile è che Viale Mazzini riesca a rinnovare la convenzione spendendo più soldi.