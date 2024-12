Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, il governo accelera: un ddl e una newco per ‘preparare il contesto’. Ma è al palo sulle scorie. E i sindaci sono sul piede di guerra

Entro fine anno un disegno di legge del Mase collegato alla Legge di Bilancio e unacostituita al 51% da Enel, al 39% da Ansaldo, al 10% da Leonardo, con un probabile partner industriale straniero.le prossime tappe della strada tracciata dalMeloni in previsione del ritorno al. Nei giorni scorsi, di fatto, è stata anche avviata la fase di scoping prevista dalla procedura di Valutazione ambientale strategica sulla proposta di Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco tecnologico. L’Italia, dunque, sembrare pensando ai reattori di terza generazione (avanzata) e poi di quarta generazione che, ad oggi, non esistono ancora. Per il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, “il Paese è maturo, anche culturalmente, per tornare alla produzione di energia”.