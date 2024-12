Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, piace Fazzini, torna di moda Skriniar. Neres? Non è titolare perché c’è Politano

Salvione, Cammaroto, Coppola, Di Vicino, De Luca e Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Salvione: “Conte preferisce il campionato, domenica mi aspetto una reazione di carattere”– PASQUALE SALVIONE, giornalista del Corriere dello Sport: “La scelta di Conte è stata netta, poi possiamo valutarla più avanti. Ha scelto di preferire il campionato, ildue era improvvisato in difesa, da centrocampo in avanti possiamo salvare qualcosa. Caprile può rappresentare un futuro per il, ma la coppia dei centrali era impresentabile, Spinazzola non ha giocato bene.