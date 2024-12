Dilei.it - Mal: “Go Slow è un consiglio per la vita. Io e The Primitives a Sanremo? Può essere”

Era il 1966 quando Mal, giovanissimo, si ritrovò nel cuore pulsante di una Roma fervida di sperimentazione musicale. Mal e Thefurono scoperti da due attenti osservatori del mondo giovanile e della musica: Alberigo Crocetta e Gianni Boncompagni che si trovavano a Londra in cerca di idee e contaminazioni, e non esitarono a metterli sotto contratto. Il gruppo conquistò fin da subito la simpatia del pubblico italiano.Dal loro primo disco insieme Blow Up sono passati oltre 55 anni. E adesso si sono ritrovati nuovamente insieme per la realizzazione di questo nuovo album dal significativo titolo Reunion che contiene alcuni brani ri-registrati, del repertorio, tratti dall’Lp Blow up e tanti brani inediti, tra cui il singolo Go. Reunion Il nuovo album di Mal e The1,29 EUR Acquista su Amazon Mal ci ha raccontato di come si sono ritrovati lui e The, del significato del brano Goe della possibile partecipazione al Festival di2025 come super ospiti.