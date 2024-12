L’ortopedico che va a lavorare ad Abu Dhabi | Per soldi ma anche per evitare compromessi sulla salute

Leggi su Open.online

Walter Starace, 49 anni, è un ortopedico che ha deciso di cambiare vita come tanti suoi colleghi. Stanco dei turni di lavoro, della burocrazia, delle poche soddisfazioni economiche, prenderà un volo per Abu(Emirati Arabi Uniti). Dove «si può svolgere la professione senza scendere adi sorta per la salvaguardia della», rivela a Repubblica nell’edizione romana di oggi, 6 dicembre.Non è per i«Superlavoro sottopagato e tanti affanni burocratici, perciò lascio l’Italia e troverò riparo ad Abu, capitale degli Emirati, per cercare di realizzare il sogno di una medicina innovativa, al servizio dei pazienti e della scienza», così dichiara Starace, tra i responsabili ortopedici, nel ministero della, del Servizio sanitario Assistenza ai naviganti e al personale di volo.