Inter-Parma 3-1 il tabellino della partita della 15ª giornata di Serie A

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo ilvalida per la quindicesimadiA 2024-2025.SI RIPARTE – Contro un avversario contro cui non vinceva inA da aprile 2013, l’riprende la marcia dopo l’ruzione di Firenze. Ci vogliono tante occasioni per sbloccarla col, finché al 40? non ci pensa Federico Dimarco, con una giocata deluxe su assist di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno lancia anche Nicolò Barella per lo spettacolare 2-0, con Emanuele Valeri mandato al bar, anche se ci vogliono due minuti per convalidarlo per un fuorigioco inesiste. Di Marcus Thuram il tris che chiude i conti prima che un altro ex come Matteo Darmian sbagli porta e faccia autogol. Tre punti per conquistare un weekend di tranquillità.