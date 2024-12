Lanazione.it - Il rilancio dell’Europa: "Subito più competitivi con azioni concrete"

Roberto Sollevanti, partner di PwC: qual è la situazione dell’economia mondiale? "Dopo i mesi primaverili incoraggianti, nel panorama globale emergono segnali di raffreddamento dell’attività economica. Il principale freno alla crescita è il diffuso clima di incertezza, accompagnato da una crescente fragilità della manifattura. Il proseguimento delle tensioni commerciali e degli eventi bellici, e in particolar modo l’allargamento del conflitto medio-orientale, fanno temere ulteriori interruzioni lungo le catene di fornitura e un aumento dei prezzi dell’energia". Le elezioni americane quanto incideranno su questo scenario? "Durante la campagna elettorale, Donald Trump aveva promesso di porre fine ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente ma la realizzazione di tali obiettivi potrebbe rivelarsi più complessa del previsto.