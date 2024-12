Lortica.it - Il fascino della natura dormiente

L’inverno arriva silenzioso, come una coperta stesa sulla frenesia dell’anno trascorso. È il tempo in cui lasi ritrae, entrando in un sonno profondo che non è mai inattivo, ma pieno di promesse. Gli alberi, spogli e nudi, rivelano la loro vera struttura, come se ci ricordassero che, a volte, per rinascere bisogna prima lasciare andare tutto ciò che non serve più. Le foglie cadute si trasformano in nutrimento per la terra, in una danza di rinnovamento che avviene lontano dagli occhi, sotto la superficie.C’è qualcosa di magico nel silenzio dell’inverno, nella sua capacità di fermare il tempo e invitarci a guardare dentro di noi. È una stagione che insegna l’attesa, il valorepausa, la bellezza del riposo. Gli animali si rifugiano nelle loro tane, le piante sembrano ferme, ma in realtà si preparano al grande ritornovita.