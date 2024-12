Lanazione.it - Il centro diventa un set. C’è la serie targata Netflix

A Perugia esplode la febbre per le “K-Dramas“, le commedie romantiche coreane che stanno conquistando i telespettatori di tutto il mondo. Ieri mattina nell’acropoli è stato infatti battuto il primo ciak di “Love in translation“,tv coreanache già si annuncia come la nuova commedia romantica più attesa dell’anno e di successo globale. Una produzione imponente che ha “monopolizzato“ tutto ilstorico. In mattinata si è iniziato sotto il Loggiato della Prefettura in piazza Italia, poi la troupe si è spostata in Piazza IV Novembre e nel pomeriggio ha coinvolto piazza Matteotti e via Alessi. Le riprese proseguono oggi e poi lunedì. Il set in piazza IV Novembre ha scatenato l’entusiasmo dei fans. Già perché i protagonisti di “Love in translation“ sono due superstar amatissime dal pubblico, soprattutto dei più giovani: Kim Seon-ho, celebre attore sud coreano, popolarissimo pertv drammatiche e romantiche dopo gli esordi a teatro, e l’attrice Go Yoon-jung, anche lei volto notissimo del piccolo schermo.