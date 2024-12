Linkiesta.it - Il caviale è un lusso a cui possiamo rinunciare?

Leggi su Linkiesta.it

Il settore gastronomico è forse tra le realtà che, negli ultimi decenni, ha accolto con più sensibilità stimoli etici ed ecologici, impiegando ingredienti nuovi e studiando tecniche di trasformazione alternative, cotture a basso consumo e metodi di conservazione poco impattanti, creando proposte alimentari volte a sostituire i grandi classici della cucina sia nell’alta ristorazione che nei frigoriferi casalinghi. D’altra parte si tratta ormai di una tendenza che coinvolge buona parte dei consumatori, anche in un Paese un tantino conservatore in fatto di alimentazione come l’Italia. Ne è la prova il Rapporto Italia 2024 di Eurispes, secondo il quale ormai il dieci per cento della popolazione italiana si definisce vegetariano o vegano, un dato in forte crescita rispetto all’anno precedente.La forza di questo cambiamento, che non può che essere a lungo termine, è tale che ha ormai investito anche prodotti considerati di, alimenti apparentemente intoccabili, cristallizzati a tal punto nell’immaginario comune che sembra impossibile ipotizzare una sostituzione o una rinuncia.