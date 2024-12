Ilfattoquotidiano.it - I Mercatini di Natale 2024: la magia di Bolzano e dell’Alto Adige (ma non solo). Le mete da scoprire e le date da segnare sul calendario

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per sentire ladelle feste, cosa c’è di meglio che visitare idi? Una festa per tutti tra artigianato, cucina tipica, musica e giochi per bambini. Il più antico è quello diche, con i centri storici di Brunico, Merano, Bressanone e Vipiteno fa parte deidioriginali. Ormai il mercatino dell’Avvento si è diffuso da Nord a Sud, abbracciando le tradizioni natalizie di ogni regione.L'articolo Idi: ladi(ma non). Ledae ledasulproviene da Il Fatto Quotidiano.