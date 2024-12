Dilei.it - Gustavo Rodriguez grave in ospedale, le parole di Cecilia dopo l’incidente

Una colonna di fumo altissima, poi i soccorsi e la corsa ina Gallarate per scongiurare il peggiol’incendio divampato in un capannone checondivideva con altre attività produttive. Il padre di Belen,e Jeremias si trova ora ricoverato i prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati dell’di Niguarda di Milano ma non è in pericolo di vita, poiché la profondità delle lesioni non ha fortunatamente intaccato gli organi vitali. Ora a parlare è la minore delle sue figlie,, tornata su Instagram con una bellissima immagine del suo matrimonio con Ignazio Moser in cui scrive: “Forza, papà”.Come staIl papà di Belennon è in pericolo di vita ma rimane ricoverato in prognosi riservata e in condizioni stabili.