Gqitalia.it - Finalmente sappiamo contro chi giocheranno Inter e Juve il primo Mondiale per Club di calcio

Leggi su Gqitalia.it

Dopo nove mesi dia tutte le ore tra campionato (o campionati, se si seguono anche quelli stranieri), Champions League, Europa League e Conference League,le meritate vacanze, visto che nel 2025 non ci saranno né Mondiali né Europei. Giusto? Sbagliato! Perché l'estate 2025 sarà quella delper, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio.Il sorteggio degli otto gironi: ecco le avversarie dintusIl sorteggio del nuovopersi è tenuto a Miami il 5 dicembre. Le 32 squadre partecipanti sono state suddivise in otto gironi da quattro, con le prime due classificate che si qualificheranno per gli ottavi di finale. Dagli ottavi in avanti si disputeranno incontri a eliminazione diretta fino alla finale che decreterà la squadra dicampione del mondo.