Essenze Arboree per la Camera da Letto | Benessere e Design Naturale

Piante per lada: Bellezza, Relax eCariri, Il nostro percorso per indicarvi le miglioriper i vostri interni termina con lada.Alcune piante sono particolarmente adatte per l’ambiente indoor, grazie alla loro capacità di adattarsi a condizioni di luce moderate e alla loro funzione di purificare l’aria tutte generano una sensazione di relax e inducono a positivi stati d’animo.Molte di questele abbiamo già trattate come la Sanseveria l’Aloe, la Lavanda. Esistono però altre piante molto indicate per l’ambiente notte come il Ficus Elástica.Un’ottima pianta che rimuove polveri e sostanze nocive. Inoltre, ha una forma decorativa e d’impatto, che la rende ideale per un angolo della stanza. Preferisce luce indiretta e annaffiature moderate.