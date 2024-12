Metropolitanmagazine.it - È grave Gustavo Rodríguez, il padre di Belen e Cecilia ricoverato con gravi ustioni dopo il terribile incendio

è stato coinvolto in unincidente: a Gallarate, nel varesino, ildi Belén eha riportatoin seguito al divampare di uned è statoin ospedale. Cos’è successoLe informazioni in merito alincidente sono limitate. Sappiamo che il tutto è avvenutole 10 del mattino in un’area industriale del quartiere Arnate. Rapido si è diffuso l’allarme tra i locali, con i vigili del fuoco giunti in breve tempo sul posto, insieme a un’ambulanza e un’automedica.Il Corriere della Sera riporta fondi mediche, spiegando come le condizioni dell’uomo siano. Sarebbe stato ferito in maniera estesa, riportandodi secondo grado. In merito alla vicenda sono in corso le indagini della polizia di Gallarate. Stando ai primi rilievi effettuati, però, il fatto sarebbe da ricondursi a una dinamica accidentale.