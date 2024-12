Devastante incendio in un capannone a Gallarate ustionato il padre di Belen Rodriguez | è in condizioni gravi

Leggi su Dayitalianews.com

Unsi è sviluppato in un, in provincia di Varese, per cause ancora da accertare e sul quale stanno indagando i poliziotti del Commissariato di. Nell’è rimasto coinvolto Gustavodella showgirl, che ha riportato ustioni piuttosto profonde.L’Gustavo, nato nel 1959 in Argentina, si trovava all’interno delche lui utilizzava come deposito. All’interno dell’edificio si svolgono diverse attività e, a quanto pare, l’uomo era solito frequentare il magazzino dove trascorreva gran parte della giornata.L’è divampato ieri, giovedì 5 dicembre, verso le 10:12. Alcuni operai, che lavorano nel magazzino, hanno raccontato di aver visto l’uomo uscire dalurlando con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme e subito dopo aver visto quella scena straziante hanno chiamato i soccorsi.