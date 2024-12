Cristina Seymandi non ci sta | La cattiveria degli hater deve essere punita

Leggi su Dayitalianews.com

“Si vuole davvero fare passare lae la brutalità dei commenti come fisiologiche espressioni di un diritto di critica in ragione del contesto dialettico nel quale sono realizzate le condotte?”, si chiede Claudio Strata, l’avvocato Dopo la richiesta di archiviazione della procura per gliche avrebbero diffamato la sua assistita,.“Tale epilogo – c’è scritto nell’atto ora al vaglio del gip – si rivelerebbe assai pericoloso, in quanto legittimerebbe qualsivoglia individuo a esprimersi nelle più volgari, offensive e denigratorie maniere in qualunque contesto, sconfinando nella aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo”, spiega il legale, che adesso chiede al giudice di ordinare il proseguimento delle indagini o l’imputazione coatta, riferisce l’Ansa.