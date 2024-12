Ilnapolista.it - Conte: «Per costruire ho bisogno di capire che cosa ho in mano»

Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 3-1 contro la Lazio in Coppa ItaliaLe parole diEra un’occasione per l’altro Napoli, ti hanno deluso?«No, c’è il fatto di essere usciti da una competizione e questo ci deve portare delusione e un’arrabbiatura. Poi sapevamo sicuramente che fare questa scelta poteva portare di rischi, però per noi dovevamo farlo perché tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale. Per un percorso e un processo di crescita serviva dare spazio e valutare calciatori che si impegnano e danno l’anima in allenamento e aiutano in campionato. Era giusto valutare, ora c’è dispiacere per essere uscito dalla competizione».Era necessario cambiarne così tanti? «Era uno step che dovevamo fare, l’avevamo fatto contro il Palermo ed era andato tutto bene.