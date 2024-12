Unlimitednews.it - Cleveland mette ko Denver, Oklahoma City e Dallas corsare

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria ampia e meritata pernel big match connella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sospinti dai 28 punti di Mitchell, top-scorer dell’incontro, i Cavaliers mettono al tappeto i Nuggets per 126-114 sul parquet casalingo del Rocket Mortgage FieldHouse e legittimano il primato a Est. Al quintetto del Colorado non basta un’altra tripla doppia di Jokic. A Ovest, invece, la vetta appartiene sempre aThunder che, in versione corsara, travolge a domicilio i Toronto Raptors per 129-92 sfruttando la vena realizzativa di Gilgeous-Alexander e Williams, a referto rispettivamente con 30 e 20 punti. Tutto facile in trasferta anche per iMavericks, che violano l’impianto dei Washington Wizards per 137-101 con 46 punti complessivi firmati dalla coppia Irving-Doncic (quest’ultimo in tripla doppia).