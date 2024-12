Puntomagazine.it - Casandrino: la città lotta per il cambiamento, ma c’è maretta in maggioranza

: lavive uno strano periodo tra impegno e presunto ostruzionismo, nel frattempo salta il Consiglio comunale, unache insegue il desiderio di riscatto sta vivendo una fase cruciale. La rinascita infatti sembra incontrare ostacoli interni alla stessache rischiano di rallentare un importanto percorso atteso da tempo da i cittadini.Da una parte, l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Rosa Marrazzo, si adopera con iniziative concrete per migliorare della cittadina. È visibile, infatti, l’impegno nelle manifestazioni natalizie, passsando per il ripristino del manto stradale fino ad arrivare all’attenzione alle questioni amministrative. Da questo punto di vista l’impegno è profuso al fine di restituire dignità e speranza ad unasegnata per lungo tempo da difficoltà e commissariamento.