Lettera43.it - Capotreno aggredito a Fidenza, lunedì 9 dicembre sciopero dei treni in Emilia-Romagna

Dopo l’ennesimo, questa volta a(Parma) su un treno regionale, i sindacati hanno proclamato unodel personale deiper. L’agitazione durerà otto ore, dalle 9 alle 17, e coinvolgerà i dipendenti ditalia Tper etalia dell’(le altre regioni non saranno dunque coinvolte). Un gesto «per denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici ed i lavoratori front line delle imprese di trasporto ferroviario», hanno spiegato Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa. I sindacati hanno inoltre chiesto un incontro istituzionale urgente in prefettura a Bologna e annunciato un presidio in piazza Roosvelt alle 10 di. Ilin questione è stato preso a pugni da un passeggero senza biglietto e in stato alterato nella giornata di giovedì 5