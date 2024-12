Thesocialpost.it - Brindisi, in ospedale con forti dolori al fianco, per i medici è una colica: 39enne muore poco dopo

Una tragedia aha scosso la comunità, con il decesso di una donna di 39 anni, originaria di Francavilla Fontana, avvenuto il 3 dicembreun calvario durato 24 ore. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire eventuali responsabilità, in seguito alla denuncia dei familiari.La cronaca degli eventiLa sera del 2 dicembre, la donna si era recata al Pronto Soccorso dell’Camberlingo di Francavilla Fontana, lamentandoalsinistro e nausea.una serie di accertamenti, era stata dimessa con il sospetto di unarenale. Tuttavia, il giorno seguente, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente. Tornata al Camberlingo, è stato disposto il trasferimento in ambulanza all’Perrino di. Qui, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e ricoverata in Rianimazione.