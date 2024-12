Ilrestodelcarlino.it - Borse di studio Gino Pilandri. Ieri la consegna agli studenti

Sono 19 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa diin memoria didiplomati e laureati nell’anno 2023, istituite dall’amministrazione comunale per premiare e valorizzare glicervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. La cerimonia disi è svoltaalle 10.30 in teatro comunale alla presenza del sindaco di Cervia Mattia Missiroli, dell’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione Federica Bosi, dei famigliari di, il figlio Alberto e i nipoti Filippo e Francesco. L’iniziativa, che è alla sua diciottesima edizione, prevede il premio per tre categorie di, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori, laureati, tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia.