Atalanta-Milan 2-1 Lookman lancia la Dea in testa

Bergamo, 6 dicembre 2024 - L'vola inalla classifica, in attesa di Napoli-Lazio. I nerazzurri si impongono 2-1 al Gewiss Stadium. La rete decisiva porta la firma di, a segno all'87'. Di De Ketelaere e Morata gli altri sigilli. La Dea sale a quota 34 punti, mentre il Diavolo resta inchiodato a 23. Le scelte degli allenatori(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere,. All. Gritti.(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca. Primo tempo Pronti via e dopo 10 secondi ilsi rende subito pericoloso con Pasalic, che impegna Carnesecchi.