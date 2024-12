Biccy.it - Ascolti 5 dicembre, quanto ha fatto la finale di X Factor

Leggi su Biccy.it

Ieri sera su SkyUno e in contemporanea su Tv8 è andata in onda ladella 18esima edizione di Xche ha vinto Mimì trionfare su Les Votives e i Patagarri rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. Ma ora parliamo di.In una serata affollata come quella di ieri sera (Don Matteo su Rai1; Endless Love su Canale 5 e la Coppa Italia su Italia 1), ladi Xè stata vista su Tv8 – dalle 21:01 alle 23:50 – da 867.000 telespettatori con il 4,5% di share. Considerando anche Sky Uno/+1 laha raccolto 1.765.000 telespettatori medi e l’8,6% di share.Congratulazioni Mimì questo è solo l’inizio di un futuro straordinario #XF2024 pic.twitter.com/XcOZEjwR9E— X(@XItalia) December 5, 2024Chi sono i vincitori di XLa prima edizione del 2008 è stata vinta dal gruppo Aram Quartet, ma il loro progetto non ha avuto molta fortuna e due anni dopo si sono sciolti.