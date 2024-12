Piperspettacoloitaliano.it - Aldo Baglio in The Bad Guy 2, il ruolo da comico a drammatico

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

nel cast di The Bad Guy 2Lo conosciamo comedel trio, Giovanni e Giacomo. Ma questa volta è nel cast di una delle serie tv drammatiche più sentite del momento.in The Bad Guy 2 è la vera sorpresa del cast della fiction che vede tra gli altri protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Cheha ?Ildiin The Bad Guy 2interpreta il personaggio di Calogero Andrea Fasulo nella seconda stagione de “Il Cattivo”. Calogero ha il compito di proteggere un archivio cruciale contenente informazioni sensibili sui collegamenti tra la mafia e gli alti funzionari. Il suo personaggio aggiunge un livello interessante alla complessa trama e alle dinamiche dello show. Calogero è incaricato da Mariano Suro per proteggere l’archivio e verrà ferito proprio durante l’attentato ordinato da Nino Scotellaro aka Balduccio Remora.