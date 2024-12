Iodonna.it - Alberi di Natale da sogno, cercando ispirazione nei grandi hotel

L’per il proprio albero dipuò arrivare da ovunque, e il tema lo decidiamo noi. Ma se siamo in cerca di qualche, isanno come colpire la nostra fantasia. La magia dela Roma: l’albero a Trinità dei Monti è griffato Bulgari X Leggi anche ›die gatti: istruzioni per l’uso Dalal Cioccolato del Park Hyatt Milano, a quello firmato sir Paul Smith del Claridges di Londra non c’è che da farsi incantare da tanti spirito natalizio e mettersi a fare il nostro albero subito! Leggi anche › Decorazioni di2024, come addobbare l’albero con biscotti e pasta di saledi2024: quello al cioccolato del Park Hyatt MilanoChristmas in Chocolate è il concept scelto da Park Hyatt Milano per celebrare il2024, frutto della speciale collaborazione con il pasticcere milanese Enrico Rizzi.