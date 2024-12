Ilgiorno.it - A 19 anni abbraccia la Jihad e vuole partire per il Medio Oriente: “Pronta al sacrificio come la sposa di Maometto”

Milano, 5 dicembre 2024 – Quando la madre l’ha chiamata, preoccupata perché non l’aveva vista rincasare, la ragazza reduce da un primo tentativo fallito di raggiungere la Turchia, lo scorso 28 novembre, ha risposto risentita, invitandola a non interessarsi della sua vita: “Mi dicevi che non sono tua figlia perché metto il velo?”. Hafsa Bakari Mohamed aveva scelto di vestirsi con guanti e niqab, lasciando scoperti solo gli occhi. Sui social pubblicava la “iconica bandiera nera”, faceva riferimento al “per la causa islamista” e si dichiarava “supporter dell’Isis”, foto con una pistola che poi si è rivelata un’arma giocattolo. Non solo proclami, ma contatti reali con persone inche a un certo punto l’hanno spinta a comprare un biglietto di sola andata per la Turchia con l’obiettivo, secondo le accuse, “diper i territori di guerra per partecipare allaislamica” in un’area del mondo che, dopo il riacutizzarsi del conflitto in Siria, torna ad attrarre foreign fighter.