WWE | Pat McAfee risponde all’annuncio di Triple H sul ritorno a Raw su Netflix

Il commentatore WWE, Pat, è stato confermato per ila RAW dopo il suo passaggio su. L’annuncio è arrivato direttamente dal CCO della WWE, Paul “H” Levesque, durante la recente presentazione “Lunch and Learn” die WWE. Ora,ha risposto a questa notizia.Patha scritto su X, definendo un assoluto onore essere richiamato dalla WWE per tornare al commento. Ha dichiarato:“Un onore immenso essere richiamato. Ogni volta che ho la fortuna di trovarmi in un’arena con il @WWE Universe, realizzo un sogno d’infanzia. Non vedo l’ora di tornare al microfono accanto a @MichaelCole. È il . Sono entusiasta di raccontare al pubblico mondiale suquanto siano incredibili le WWE Superstars. e quanto alcuni di loro siano dei veri mascalzoni.