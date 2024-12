Formiche.net - Un futuro strategico per la difesa europea. Le sfide secondo Kubilius

Sostegno all’Ucraina, potenziamento delle capacità difensive dell’Unione e necessità di finanziare adeguatamente questi obiettivi. Questi i tre pilastri fondamentali messi in evidenza da Andrius, ex primo ministro lituano e nuovo commissario europeo per lae lo Spazio nel corso della prima riunione del sottocomitato per la Sicurezza e ladel Parlamento europeo, dove, durante la quale il commissario ha delineato la sua visione per ildella, fatta di pragmatismo e di urgenza strategica.ha sottolineato come il primo passo cruciale sia l’adozione rapida del programman defence industry programme (Edip), evidenziando: “È fondamentale raggiungere un accordo tra Consiglio e Parlamento per iniziare a implementare strumenti essenziali.” L’urgenza di preparare una risposta strutturata è chiara, soprattutto alla luce delle crescenti minacce, in particolare dalla Russia.