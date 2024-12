Ilfattoquotidiano.it - Udine, bimba morì schiacciata da un’acquasantiera: due anni e 4 mesi al direttore spirituale dell’istituto scolastico

Condannato dal Tribunale dia 2e 4di reclusione per omicidio colposo ildell'educandato Uccellis, padre Ioan Marginean Cocis, per la morte di Penelope Cossàro. La bambina di 7durante un'attività con il maestro di religione era rimastada, di oltre 300 chili , a cui si era aggrappata e che era poi caduta. La piccola finita a terra prima dell'acquasantiera stessa ed era stata colpita violentemente al torace.Al religioso la Procura ha contestato la mancata diligenza e la scarsa sorveglianza. Mentre è stata assolta la dirigente scolastica Anna Maria Zilli. I genitori della vittima hanno intentato una causa anche in sede civile, a Trieste, contro il ministero dell'Istruzione.