Lapresse.it - Ucraina, Lavrov: “C’è rischio che Guerra Fredda entri in una fase calda”

Leggi su Lapresse.it

La reincarnazione dellanel mondo oggi minaccia di entrare in una. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergeiintervenendo alla riunione annuale dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). “Per il bene del desiderio di riportare la Nato in prima linea, dopo la vergogna afghana, era necessario un nuovo nemico unificante. Il risultato è una reincarnazione della. Solo che ora c’è unmolto maggiore, chein una”, ha detto. Usa vogliono destabilizzare continente eurasiatico“È evidente” da parte degli Stati Uniti “il tentativo di destabilizzare” l’intero continente eurasiatico. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergeiintervenendo alla riunione annuale dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).