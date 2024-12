Linkiesta.it - Tutte le strade riportano a Roma

Proseguiamo nel racconto del filone dei giovani professionisti della gastronomia, che tornano letteralmente in patria (la terra dei padri), a, con Bar Bozza, alla Garbatella.Bar Bozza è un nome intrigante che si deve essenzialmente alla posizione del locale, al piano terra di uno stabile residenziale egli anni Settanta-Ottanta, in posizione d’angolo, ma soprattutto separato solo da una strada dal dipartimento di giurisprudenza dell’UniversitàTre. Ecco spiegata la “bozza” del titolo: un riferimento alle tesi su cui sudano le ultime fatiche universitarie gli studenti dell’ateneo, redigendo l’agognato saggio che suggella il loro percorso nell’ambito degli studi giuridici, ma anche alle bozze dei libri di dottorandi, ricercatori e professori che nell’ateneo lavorano.Come abbiamo già visto nei casi salentini raccontati su queste pagine, due sono gli ingredienti fondamentali del ritorno a casa: una solida esperienza in Italia e/o all’estero, capace di fornire una misura affidabile della qualità delle proprie capacità e di alimentare il sogno di creare qualcosa di proprio senza rischi di hybris, e un contesto lontano dalle radici che non appare più preferibile, anche se spesso economicamente remunerativo e culturalmente stimolante.