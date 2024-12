Quotidiano.net - Talent Prize 2024, in mostra alla Gnam le opere di vincitori e finalisti

Roma, 5 dicembre– L’arte contemporanea declinata in tutte le sue forme espressive, dpitturascultura, dalle instzioni a video e fotografia. In occasione della 17esima edizione del, il premio di arti visive promosso da Inside Art, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita, dal 6 dicembreal 12 gennaio 2025, ladedicata al collettivo vincitore, Numero Cromatico, aie ai premi speciali del concorso. L’esposizione, realizzata da Inside Art in collaborazione con la, presenta i lavori selezionati dgiuria del premio ideato da Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, che da anni sostiene i giovanii aiutandoli ad affermarsi in Italia e all’estero. Attraverso linguaggi eterogenei, gli artisti inpropongono uno spaccato della ricerca contemporanea concentrandosi su temi che vanno dal recupero della tradizione fino all’utilizzo delle nuove tecnologie.