361magazine.com - Sinner verso il 2025: “Natale? Spero in famiglia e niente Sanremo”

Ha parlato in occasione dei Supertennis Awards a MilanoJannikè a Milano, nelle ultime ore ha parlato ai Supertennis Awards che si svolgono ogni anno. Per l’azzurro, attuale numero uno al Mondo è stato un anno da incorniciare.Per lui c’è stata la vittoria agli Australian Open, gli US Open, la vetta del ranking e la Davis Cup, conquistata per il secondo anno di fila.A Milano si è lasciato andare e ha risposto a vari temi. Categorico il no a: “No al Festival di? Non penso di andarci. Ho cose migliori da fare”.Poi sulle previsioni ammette come sarà “molto difficile fare meglio del 2024, ma ci proveremo. Ci sono tanti giocatori che possono fare bene e speriamo almeno di continuare così. La pressione c’è, ma a volte ci si dimentica che il tennis alla fine è solo un gioco.