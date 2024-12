Ilrestodelcarlino.it - Si punta alla prevenzione contro i tumori maschili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Yuasa Battery Grottazzolina è concentrata sul campo in questi giorni di ’sosta’ (si torna in campo il 13 dicembre con la prima di ritorno a Monza) ma l’attenzione è anche fuori e al mondo sociale, a braccetto insieme alle associazioni C’è Tempo Odv e Lilt Fermo per il Mese Azzurro, dedicatodei, in particolare a quelli del testicolo che colpiscono in modo particolare i più giovani. Una iniziativa promossa dal presidente Rossano Romiti, dal coach Massimiliano Ortenzi, Laura Marziali di C’è Tempo Odv, Federico Costantini e Paola Pandolfi della Lilt. Inche si è svolto in due momenti sempre al Palas di Grottazzolina: prima un dialogo legato, coordinato dai medici della Lilt, l’oncologo Luigi Acito e l’urologo Giacomo Tucci, successivamente uno screening vero e proprio a cui si sono sottoposti i giocatori della Superlega, lo staff tecnico e dirigenti della Yuasa Battery.