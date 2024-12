Corrieretoscano.it - Si cappotta con l’auto e muore schiacciato dentro la vettura

CAMPIGLIA MARITTIMA – Tragico esito per un incidente stradale sulla statale 398 a Venturina, frazione del comune di Campiglia Marittima in provincia di Livorno. Un uomo di 50 anni ha perso il controllo dele si è ribaltato rimanendoall’interno della. Inutili i celeri soccorsi con l’arrivo sul posto di vigili del fuoco a ambulanza, con la prenotazione dell’intervento dell’elisoccorso.Ma le ferite erano troppo gravi e per il paziente non c’è stato nulla da fare se non dichiarare il decesso e trasportare la salma all’obitorio,I motivi dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.