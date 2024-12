Ilgiorno.it - Rivoluzione nel Legnano Calcio: via il tecnico Cataldo e il dg Pogliani. Arriva Roberto Nava

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 5 dicembre 2024 – Via allenatore, via direttore generale. Cambia tutto al. Al termine della riunione odierna del CdA, l'A.C.ha annunciato la nomina dicome nuovo Direttore Generale. Sessantaduenne imprenditore italo-svizzero,ha iniziato il suo percorso calcistico come dirigente nel 1993 al Como in serie C. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttoredell'FC Lugano, in Svizzera, per poi assumere l'incarico di Direttore Generale in Albania al KF Teuta ed al Villaznia. Ha quindi lavorato anche in Serbia al FK Novi Pazar come responsabile del settore giovanile e come responsabile delle Scuoledella Football Club National. Il neo dirigente della società lilla si avvarrà anche della collaborazione di Geladjn Balaj.