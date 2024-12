Iodonna.it - «Rimpiango di non essere corso da lui quando mi scrisse»

Leggi su Iodonna.it

Trattiene a stento le lacrime, Riki (Riccardo Marcuzzo), nel ricordare l’amico Michele Merlo. Nell’ultima puntata di This is me andata in onda il 4 dicembre, l’artista ha cantanto un brano dell’amico scomparso nel 2021 con il quale aveva condiviso il pernella scuola di Amici. Un modo, «doveroso e bello», per ricordare l’artista morto a soli 28 anni. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Michele Merlo muore a 28 anni il cantante di Amici: leucemia fulminante Il cantante di Amici morto a 28 anniMichele Merlo è morto il 6 giugno 2021 per una leucemia fulminante.